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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 183351833618337183381833918340>
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:01

Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ.
1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями
2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.

Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою )
Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування. 08.07.26 Уряд Литви доручив Міністерству культури країни створити пантеон видатних діячів Литви у Вільнюському соборі. ) шо це коїться?!!!
Але мені гріє душу сама ідея, а не викручує у бараній ріг нерозуміння, без жодного торкання навіть волосини до совецької людини. Ідея - гарна, від початку гарна. По героям будемо ще сратися, можна і краще вже після війни, і по трупам - перевозити чи ні, теж (там ще дозвіл рідних), і по коштам, і по проекту будівлі. Все буде срачі!
По трупам, є аргумент що Шевченко у Каневі дуже гармонійно і красиво, і сам шлях до Канева дуже живописний. Але чи достойний нац.герой? Абсолютно! Але чи забирати у Канева труп, дуже дискусійно. Можна сратися до схочу ))) І, це не Бандера )))
stm
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:10

  барабашов писал(а):А Рината и Беню в пантеон "того" или нет?


Насчёт Рината вопрос спорный т к.при отжатии Россией части Донбасса он вроде как и не особенно возражал.
А вот Беня назвал Путина маленьким шизофреником ,а Януковича большим и по слухам именно из-за него Гепа с Допой отказали Януковичу в организации ХНР и первые добробаты тоже финансировал он хотя Филатов это и опровергает.
По крайней мере пострадал он раньше одного из организаторов партии регионов,министра экономического развития и торговли в правительстве Азарова чудесным образом избежавшего не только люстрации,но и ставшего пятым президентом Украины.
Тот до 2016 ещё делал конфетки в Липецке и торговал с ордло.
Естественно,Беня делал это не из-за любви к Украине ,а потому,что понимал что пришедшие вслед за российскими войсками российские олигархи сожрут его и не подавятся
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:26

  stm писал(а):
  ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ.
1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями
2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.

Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою )
Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.


Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России.
Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию.
Украина тоже собирается строить империю?
Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:32

Напад росії і білорусі на Україну

  shapo писал(а):
  stm писал(а):
  ЛАД писал(а):Один вопрос и один ответ.
1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями
2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.

Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою )
Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.


Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России.
Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию.
Украина тоже собирается строить империю?
Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?

На росії першим? І ця людина мені каже що не має червоних трусів по лодижки з серпом? )))
Першими на планеті Новий рік зустрічають жителі островів Лайн (найбільший — острів Різдва) та частини території острівної держави Кірібаті в Тихому океані. Свято там настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.
stm
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:38

  stm писал(а):
  shapo писал(а):
  stm писал(а):Почнемо, як то кажуть, з кінця. ЛАД, ви і не в Австралії. І без пляжу ) Вам шорти ще рано ) У Австралії НР наступає першим за весь світ, і там зима, то літо за температурою )
Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування.


Во-первых, из больших стран,не островов, новый год наступает первым не в Австралии,а в Новой Зеландии и,как это ни прискорбно,в России.
Во-вторых, пантеоны в Франции и Германии возникли в времена и для укрепления империй ещё в 19 веке и сейчас только продолжают эту традицию.
Украина тоже собирается строить империю?
Какую,Австро-Венгерскую ,Российскую или ещё какую-то ?

На росії першим? І ця людина мені каже що не має червоних трусів по лодижки з серпом? )))
Першими на планеті Новий рік зустрічають жителі островів Лайн (найбільший — острів Різдва) та частини території острівної держави Кірібаті в Тихому океані. Свято там настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.


Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов.
И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию.
PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 00:52

  shapo писал(а):
Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов.
И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию.
PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев

Ні, є чорна футболка Київський Режим. Це не жарт. Я в ній ходжу по Києву чи де мене повіє у ЄС влітку, вона весела ) і виявляє громадян України яких би садити за зраду, росіяни читати просто то не вміють )))
Громадян України які патріотичні і вміють читати теж виявляє ))) у нас одразу настрій на весь день )))
А ви унилим гімном і померти, і мені не дошкуляєте дійсно тим чим могли б )))
stm
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 02:11

  stm писал(а):
  shapo писал(а):
Этот человек написал ,что речь идёт о больших странах,а не перечисленных островов.
И как это ни прискорбно для украинской патриотки именно в России на Камчатке и Чукотке его встречают сразу после Новой Зеландии и Фиджи и до того как он придет в Австралию.
PS. Надеюсь,что майка с изображением сивочолого Гетьмана у такой патриотки лежит для торжественных случаев



Ні, є чорна футболка Київський Режим. Це не жарт. Я в ній ходжу по Києву чи де мене повіє у ЄС влітку, вона весела ) і виявляє громадян України яких би садити за зраду, росіяни читати просто то не вміють )))
Громадян України які патріотичні і вміють читати теж виявляє ))) у нас одразу настрій на весь день )))
А ви унилим гімном і померти, і мені не дошкуляєте дійсно тим чим могли б )))


Эту сказку расскажите тем,кто кроме вас в ЕС не был ,кстати,в каких странах и не видел других россиян кроме тех,что озвучивает укрпропаганда и такие патриотки у которых близкие родственники мужчины как и у настоящего патриота сейчас не на фронте.

Вы настолько часто упоминаете слово говно что у меня уже зародилось сомнение уж не копрофил ли вы настолько возбуждённый упоминанием фекалий что не спит в 1 с ночи.
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 05:04

  ЛАД писал(а):
По данным ученых, средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое, и общество столкнулось с кризисом мужской фертильности.

Согласно данным, представленным во вторник на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год.
https://www.theguardian.com/society/2026/jul/07/mens-average-testosterone-levels-have-halved-in-last-50-years-say-scientists


Изображение


Тому що цим треба займатись, а не по 12 років мріяти коли туди прокладуть ШРТ..
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 06:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/share/r/18zkVP ... tid=wwXIfr

🤡 Имперец честно снял маску, Иван Охлобыстин выдал прекрасный образец имперского мышления, когда человек сам приносит верёвку, сам делает узел, сам залезает на табуретку и ещё требует аплодисментов за глубину мысли.

◼️ Главное там даже не гордая фраза "мы имперцы".

◼️ Спасибо, конечно, за признание, мы видимо, должны были дальше играть в театр про братство и сложную геополитику.

◼️ Человек прямо говорит, что вопрос с Украиной надо решить навсегда, потому что иначе через сто лет империя снова воткнётся в ту же историю.

◼️ Вот он, весь гуманизм в красивой упаковке из ржавой фольги.

◼️ Не мир, не сосуществование, не признание границ, а именно ликвидация проблемы как самостоятельного субъекта.

◼️ Дальше начинается любимый цирк с "у меня много друзей украинцев.

◼️ Это такой универсальный пропуск в грязь, который у них заменяет мораль, логику и тормоза.

◼️ У меня есть друзья украинцы, поэтому Украина не должна существовать.

◼️ У меня есть знакомые украинцы, поэтому их государство можно стереть.

◼️ У меня есть украинцы на моей стороне, поэтому остальные украинцы должны внезапно перестать быть народом.

◼️ Очень мощная философия уровня табуретки, которую долго били головой, а потом поставили перед микрофоном.

◼️ Если украинцы, по его версии, те же самые русские, тогда с кем воюет Россия и кого она называет нацистами.

◼️ Получается, воюет со своими же, просто потому что эти свои посмели не хотеть жить под имперской палкой.

◼️ Если же украинцы всё таки отдельный народ, тогда рушится вся сказка про ничем не отличаются.

◼️ Там не позиция, там комок противоречий, который держится только на привычке говорить громко и смотреть уверенно.

◼️ Фраза "Украина не должна существовать, но украинцев уничтожать не надо", звучит как инструкция по культурному удушению с братской улыбкой.

◼️ Мол, людей мы, конечно, не трогаем, просто заберём у них имя, государство, язык, память, право на выбор и политическое будущее.

◼️ Очень мило, почти семейно, просто семья такая, где один родственник алкоголик с топором объясняет остальным, что отдельная квартира им не положена.

◼️ Смешно звучит ссылка на англичанина, который якобы не различает русского и украинца.

◼️ Вот это доказательная база, конечно, какой то англичанин не различает, значит, государства быть не должно.

◼️ По этой логике половину мира можно закрывать к вечеру, потому что турист в баре перепутал словаков со словенцами.

◼️ Имперская мысль вообще любит такую глубину, Ванька наглядный пример.

◼️ Если Украина не должна существовать, тогда зачем называть это освобождением.

◼️ Освобождают того, кому признают право жить свободно.

◼️ Когда человеку говорят, что его дома, имени и государства быть не должно, это не освобождение.

◼️ Это обычная имперская зачистка политической реальности, просто в обёртке про братские народы.

◼️ И вот здесь Охлобыстин полезен, как редкий честный экспонат.

◼️ Он не маскирует империю под безопасность, не прячется за страшилки про НАТО, не строит из себя миротворца.

◼️ Он говорит прямым текстом, что проблема для них не в ракетах, не в базах и не в мифических угрозах, а в самом факте существования Украины.

◼️ Поэтому вся их антинацистская риторика летит в мусорное ведро с приятным металлическим звоном.

◼️ Когда человек называет целую нацию "теми же русскими, просто нацистами", он не борется с нацизмом.

◼️ Он просто объявляет преступлением любое отличие от имперского центра.

◼️ Не захотел раствориться значит нацист, не захотел поклониться значит враг.

◼️ Не захотел быть частью "логичной части нас", значит, тебя надо перевоспитать, сломать или вычеркнуть.

❗️Вот и всё величие этой мысли, Имперец вышел к микрофону и случайно объяснил войну лучше любой украинской статьи.

☝️Не потому что Украина угрожала России, не потому что кто то собирался нападать на Москву, а потому что рядом с империей существовала страна, которая имела наглость быть собой. Для нормального мира это называется независимость, для имперца это называется нерешённый вопрос.

#war #UA #russia
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:04

shapo

Так что тогда оккупирует Израиль?


пропоную, створити окрему гілку для Ізраїлю

тут інша тема
скажимо вибрики Польші ще можна якось притягнути до теми гілки, а Ізраїль-це зовсім інша тема

Колишній депутат польського Сейму та лідер маргінальної проросійської партії Front Кшиштоф Толвінський публічно заявив про підтримку російської окупаційної армії.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив про закупівлю в Білорусі медичних аптечок для військовослужбовців РФ, які воюють проти України.

У своєму дописі польський політик цинічно розкритикував офіційну позицію Польщі щодо підтримки України та фактично протиставив себе польській державі й більшості польського суспільства.

https://tsn.ua/svit/eksdeputat-polskoho ... 23800.html
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