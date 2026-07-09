Charter
Квитанція в застосунку може не формуватись, наприклад, якщо платіж перебуває ще у банківському опрацюванні.
Дякуємо, що повідомили та раді, що Ваше питання вирішилось! Бажаємо вдалого дня 😊
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:21
Charter
Квитанція в застосунку може не формуватись, наприклад, якщо платіж перебуває ще у банківському опрацюванні.
Дякуємо, що повідомили та раді, що Ваше питання вирішилось! Бажаємо вдалого дня 😊
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:32
АНЦ
Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?
Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.
Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ...
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18
Вітаємо! Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому, звернулися до Вас в приватні повідомлення
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