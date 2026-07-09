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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
19%
16
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всего голосов : 86
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:21

Charter
Квитанція в застосунку може не формуватись, наприклад, якщо платіж перебуває ще у банківському опрацюванні.
Дякуємо, що повідомили та раді, що Ваше питання вирішилось! Бажаємо вдалого дня 😊
PUMB
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:32

АНЦ

  kulikrom писал(а):Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу.

Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?
Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.
Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ...
kulikrom
Аватара пользователя
 
Сообщения: 1573
С нами с: 14.09.11
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 96 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:18

  kulikrom писал(а):
  kulikrom писал(а):Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу.

Можливо у когось є досвід, поділиться будь ласка. Чи є сенс звернутися до Продавця, саме на гарячу лінію АНЦ, з проханням зі свого боку підтвердити Банку здійснення покупки?
Нажаль, ПУМБ обіцяв вирішити у 3-денний термін, але після мого звернення з метою уточнення на 10-й день, представник Банку вирішив поставити #неначасі ЗУ Про звернення... та створив нову заяву по одній й той самій справі, лише зсунувши на декаду терміни.
Якось стається так, що начебто Банк грається зі ст.19 п.1.2) ЗУ Про захист справ...

Вітаємо! Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому, звернулися до Вас в приватні повідомлення
PUMB
Аватара пользователя
Представник банку
 
Сообщения: 3415
С нами с: 19.07.11
Благодарил (а): 797 раз.
Поблагодарили: 225 раз.
 
 
  #<1 ... 705706707708
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ПУМБ (7073)
09.07.2026 21:18
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