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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1834918350183511835218353>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:35

  Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.

Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. )
Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає.
Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян.
ПС: особливо епічно що шлях з Криму на оркостан відкрит. Це прям військовий під.. вищого ступеня. Набуя висадка, самі вийдуть, пішки чи на конях )
Последний раз редактировалось stm Пт 10 июл, 2026 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:40

  ЛАД писал(а):
  sashaqbl писал(а):
  ЛАД писал(а):А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.

З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда.
........
А мені не дуже.
Уже отвечал на этот пост, но немного дополню.
Если у нас после войны действительно будет приток западного капитала, появятся предприятия, созданные западными фирмами, вы откажетесь работать на них? "Это ж чужие!"

Если они не будут знать украинский, а будут говорить на английском или (не доведи господи) на ломаном русском, вы откажетесь понимать их и будете требовать разговаривать по-украински? (На русском они могут говорить просто потому, что русский в мире знает больше людей, чем украинский. Со временем, конечно, те, кто придёт всерьёз и надолго, выучат украинский, но то со временем).
1 Педераційні гроші в Україну найближчих років 50 - не зайдуть.
По простій причині
Будуть суди по репараціям і так дала..
2 Думаю що 70+% іноземних капіталів це... гроші українського бізнесу який був виведений в офшори і тепер з офшорів повертається назад вже білим і пухнастим.
Бо маючи НАШЕ податкове законодавство отримати БІЛИЙ капітал без сплати при отриманні 40-60% податків-практично неможливо.. ( це стосується капіталів в десятки мільйонів доларів, капітал який обчисляється мільйонами гривень можна відбілити і в Україні... але за такі суми максимум що можна зробити -це побудувати ларьок...)

Звідси висновок
Мріяти про капітали -можна
Але прийдеться самостійно гріти чуба щоб ТУТ їх створити.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:50

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.

Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. )
Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає.
Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян.

Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3.
А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. :lol:
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:52

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.

Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. )
Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає.
Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян.

Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3.
А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. :lol: https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:09

  Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3.
А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. :lol: https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?

Де я казала про бистрий злам? Про залізти під 20 шарів землі вниз, не засуджую, сама іноді думаю що там краще поки що посидіти )
Це не відміняє крутих речей )
ПС: тут іноді про "сосати" булять українок-жінок, а поміж іншим на оркостані навіть чоловіки розуміють наскільки це корисний навик, було б що в країні традиційних, сімейних цінностей )
Ще на тікток немає курсів? А шкода, тікток там не інстаграм )
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:33

  Banderlog писал(а):Якщо ви ждете що в рф начнуться проблеми перед виборами і втома народу від мобілізації...

Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин, бо нема сил терпіти ці "пекельні борошна"... шо мені складно уявити які ж ще проблеми перед виборами можуть у них бути :shock: Про їх втому від мобілізації це окрема тема, але якщо коротко - вони вже давно втомилися і зрозуміли, що цей шлях веде в один кінець.
fler
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:38

В меморіз

  Banderlog писал(а):Фарш нє возможно провєрнуть назад і врємя нє на міг нє остановіш...

В меморіз
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:42

  Slon_Nosov писал(а):
  Xenon писал(а):Бует против ТЦК во Львове быстро закончился - извинениями на камеру всех зачинщиков.


"слава тцк" від хлопців при вибаченні, це не так щоб дуже гарне завершення історії.
що далі, "зеля-сила"?

:evil:

Ні, тиша, а військового і сзч на штурм. Замість запитати обох на камеру незалежних медіа, їх думку без пресінгу, що потрібно робити щоб військовий отримував побратимів з тих, кого забирає тцк, навіть якщо це твій друг у розшуку. Без побиття, без пресінгу, без поставки їх на штурм у найнебезпечніше місце, самому неприємному командиру.
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:48

дисграфія

  stm писал(а):Ні, тиша, а військового і сзч на штурм. Замість запитати обох на камеру незалежних медіа, їх думку без пресінгу, що потрібно робити щоб військовий отримував побратимів з тих, кого забирає тцк, навіть якщо це твій друг у розшуку. Без побиття, без пресінгу, без поставки їх на штурм у найнебезпечніше місце, самому неприємному командиру.

дисграфія
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:50

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3.
А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. :lol: https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?

Де я казала про бистрий злам
ну тоді про шо мова?
Напомню Олександр написав - ми воюєм щоб наші діти не воювали в афгані.
Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
Єдине що змінилось в цьому році в війні - ми перейшли на новий рівень ескалації. І впевнено ідем по сценарію де росія повторить наш шлях, закриє кордони і почне бусифікацію.
І відповідь в України буде тільки одна, ще більше урізання свобод і розширення меж підходящих до мобілізації. Як по здоровю так і по сумі за яку мож відкупитись.
Ну і на рахунок мирного життя та відбудови, скоріш за все років через 3 захід не вступить в війну проти рф а піде з рф на мирову. Зараз єдиний внятний план- це дочекатись що трамп піде і на його місці зявиться хтось зацікавлений в війні з рф.
Banderlog
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