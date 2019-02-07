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Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
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С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, люди выезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию и т.д. В этом материале Finance.ua собрал информацию, которая может пригодиться для переселенцев.
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D2
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
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yama
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:47
yama написав:
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
Тоже интересует этот вопрос. Какие документы нужны, чтобы подтвердить факт инвалидности ребенка и выехать с ним отцу? И где их сейчас вообще реально взять, в Харькове никто и ничего не работает.
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oxtetu
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:08
yama написав:
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
справка мсэк, удостоверение инвалида.
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Яша
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