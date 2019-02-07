RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:58

Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)
krikunovaveronika300
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:46

Вот что делать ученику 11 класса, куда можно поступить на бюджет?
nikitakhudyk2004
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як отримати безкоштовну медичну допомогу під...
D2 » Чет 03 бер, 2022 00:51
2 580
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 12:18
lansers
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины 1 ... 81, 82, 83
mustbe » Чет 07 лют, 2019 22:03
825 123027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лют, 2022 00:40
Прораб
Finance.ua: Работа в такси: доходы, риски и все, что...
D2 » Сер 23 лют, 2022 17:42
4 735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 15:03
alex7gk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.