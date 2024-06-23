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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Бійня в Дагестані - головне. У Махачкалі та Дербенті вбито сімох силовиків і священика, атаковано синагогу і церкву, є дані про 40 заручників

схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39

>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.

хто б сумнівався ...
greenozon
 
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