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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39
>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.
хто б сумнівався ...
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