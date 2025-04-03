stm написав: Скільки можливо до розпаду друкувати грошей?
Все ДУЖЕ просто. Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.
*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно ) Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів? Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до мають значення після? Чи не вони приводять до того що після?
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 лют, 2026 15:22, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно ) Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Треба дивитися курс на "чорному ринку" Типовий приклад Іран: в них ще пів року офіційний курс був 42 тис., а на чорному ринку доходив до 1.5 млн.
Андрій Длігач - професор Універу Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення
Інфляція в росії. Офіційна 5,6%. Проте як вказують наші розрахунки — вона суттєво вища. Ми ведемо аналіз з 2024 року по продуктах і сервісах, які покривають 85% офіційної «корзини», намагаємося побачити де є маніпуляція зі структурою самої корзини чи з оцінками цін. Тут два альтернативних підрахунки. Верхня оцінка базується на тому ж переліку продуктів, але вага продуктів обрахована нами по наявних споживчих дослідженнях (структура видатків домогосподарств). Нижня оцінка це наш підрахунок цін, але ваги беруться такі ж, які використовує росстат. До речі, цікаво як зростає індекс споживчих цін по різних типах продуктів/сервісів
stm написав:То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Дякую, добре посміялася з реакцій BeneFuckTor та Андрійка (шкода, що їх вже видалили), яким ці цифри ні про що не кажуть)). Зате інші, хто вміє мислити, зробили висновки. Мінус 30% ресторанів у Пітері - це мінус 30% відвідувачів ресторанів (грубо). А це люди з грошима. Де вони поділися? Збідніли? Ні, не вірю. Виїхали жити за кордон? Так, скоріше за все. Тому що населення Пітера й Москви - це люди з мізками, які не дивляться соловйова й скабєєву. Вони з самого початку були проти війни і зараз бачать, куди котиться їх країна. У них багато друзів, родичів, знайомих за кордоном - не в Ірані та Пн.Кореї, а чомусь в ЄС, США, Британії. Ці люди не хочуть асоціювати себе з країною-терористкою, від якої відвернувся весь цивілізований світ. Як відомо, у 2022 році почалося масове виведення капіталів з рф за кордон. Першими виїхали люди з шоу-бізнесу - типу Пугачової, Галкіна, Урбанта та ін. Ось за 4 роки спостерігаємо, що вже нема кому відвідувати ресторани.. Далі буде.
stm написав: Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
В союзі смислу в курсі не було. Бо не було не тільки валютного ринку але й вільного ринку закордонних товарів і шо ще страшніше вільного ринку внутрішніх товарів. В тюрму могли посадити не тих хто міняв а тих що міняв незаконнно. Зараз вродь теж за незаконний обмін є якась адміністративка з кофіскацією
Banderlog ну реально у всіх був якийсь інший совок ніж в моїх батьків. Невже всі не хотіли купити спортивку з Югославії чи джинси, не кажучи вже про Японський відік по ціні автомобіля, а можливість поїхати у відрядження за кордон (з обміном валюти в межах норми по офіційному курсу) була тільки по блату і рідко хто міг щороку їздити? ...