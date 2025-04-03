RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:18

  andrijk777 написав:
  stm написав: Скільки можливо до розпаду друкувати грошей?

Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.

*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.

Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до мають значення після? Чи не вони приводять до того що після?
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 лют, 2026 15:22, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6196
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:22

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  stm написав:Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?

Треба дивитися курс на "чорному ринку"
Типовий приклад Іран: в них ще пів року офіційний курс був 42 тис., а на чорному ринку доходив до 1.5 млн.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 29.07.22
Подякував: 935 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:23

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:о курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.

ИМХО важливий не курс, а його зміна. Для початку проблем треба щоб хоч 3 місяці підряд курс подвоювався, а для повного краху - 6 місяців.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 29.07.22
Подякував: 935 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:26

Андрій Длігач - професор Універу Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення

Інфляція в росії.
Офіційна 5,6%.
Проте як вказують наші розрахунки — вона суттєво вища. Ми ведемо аналіз з 2024 року по продуктах і сервісах, які покривають 85% офіційної «корзини», намагаємося побачити де є маніпуляція зі структурою самої корзини чи з оцінками цін.
Тут два альтернативних підрахунки. Верхня оцінка базується на тому ж переліку продуктів, але вага продуктів обрахована нами по наявних споживчих дослідженнях (структура видатків домогосподарств). Нижня оцінка це наш підрахунок цін, але ваги беруться такі ж, які використовує росстат.
Зображення
До речі, цікаво як зростає індекс споживчих цін по різних типах продуктів/сервісів
Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:29

  stm написав:То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?

Дякую, добре посміялася з реакцій BeneFuckTor та Андрійка (шкода, що їх вже видалили), яким ці цифри ні про що не кажуть)). Зате інші, хто вміє мислити, зробили висновки. Мінус 30% ресторанів у Пітері - це мінус 30% відвідувачів ресторанів (грубо). А це люди з грошима. Де вони поділися? Збідніли? Ні, не вірю. Виїхали жити за кордон? Так, скоріше за все. Тому що населення Пітера й Москви - це люди з мізками, які не дивляться соловйова й скабєєву. Вони з самого початку були проти війни і зараз бачать, куди котиться їх країна. У них багато друзів, родичів, знайомих за кордоном - не в Ірані та Пн.Кореї, а чомусь в ЄС, США, Британії. Ці люди не хочуть асоціювати себе з країною-терористкою, від якої відвернувся весь цивілізований світ. Як відомо, у 2022 році почалося масове виведення капіталів з рф за кордон. Першими виїхали люди з шоу-бізнесу - типу Пугачової, Галкіна, Урбанта та ін. Ось за 4 роки спостерігаємо, що вже нема кому відвідувати ресторани.. Далі буде.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:41

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  fler написав:А це люди з грошима. Де вони поділися? Збідніли

змінили патерни поведінки. Але перш ніж радіти варто б глянути скільки ресторанів закрилось в Києві.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 лют, 2026 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 29.07.22
Подякував: 935 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:41

  stm написав:
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )

В союзі смислу в курсі не було. Бо не було не тільки валютного ринку але й вільного ринку закордонних товарів і шо ще страшніше вільного ринку внутрішніх товарів. :lol:
В тюрму могли посадити не тих хто міняв а тих що міняв незаконнно. Зараз вродь теж за незаконний обмін є якась адміністративка з кофіскацією :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:44

Banderlog ну реально у всіх був якийсь інший совок ніж в моїх батьків. Невже всі не хотіли купити спортивку з Югославії чи джинси, не кажучи вже про Японський відік по ціні автомобіля, а можливість поїхати у відрядження за кордон (з обміном валюти в межах норми по офіційному курсу) була тільки по блату і рідко хто міг щороку їздити? ...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 29.07.22
Подякував: 935 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:10

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:А це люди з грошима. Де вони поділися? Збідніли

змінили патерни поведінки. Але перш ніж радіти варто б глянути скільки ресторанів закрилось в Києві.

А шо Пітер теж бомблять, як Київ? :shock: У Пітері вимикають світло, опалення, воду? Ні? А чому тоді мінус 30% ресторанів?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 108109110111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
146 224815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 14:26
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15564)
12.02.2026 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.