stm написав: Скільки можливо до розпаду друкувати грошей? Скільки можливорозпаду друкувати грошей?

*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.

Все ДУЖЕ просто.Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.