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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2024 12:20
adj написав:
Чому ніхто не подає заяву на отримання грошей готівкою на касі плюс екстра лист в НБУ що банк розриває відносини, була подана заява на виплату в касі, і все одно не виплачують.
Буде більше таких штрафів, ніж за слабий фін.мон - швидше виправляться
Може на обліковування на позабалансовому рахунку?)
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:29
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
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NO PASARAN
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:37
NO PASARAN написав:
Не знайшов в тарифах ліміти на сєп по жовтій(чи вони його
так і не втілили в життя?)
Там на все однакове і разом -- нашару: СЕП -- 100К/міс, р2р -- 20К/міс
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