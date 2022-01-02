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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:05
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
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la9
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
la9 написав:
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
Нет. Операция просто заблокирована банком на программном уровне. Не будет ничего - ни покупки, ни списания, ни комиссии, ни грейса
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WallNutPen
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:55
WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
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Howl
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:54
Howl написав:
WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
Sorry не знал. Спасибо за инфу. Хотя хрень редьки не слаще
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WallNutPen
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:46
Чи гарний вибір для відкриття рахунку під ФОП? Хтось користується? є зауваження?
upd: почитав тему, шото вже і не хочеться сюди)
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dim.ua
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:55
Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
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DjPavel
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:35
DjPavel написав:
Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.
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Investor_K
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Додано: Пон 30 чер, 2025 14:58
Investor_K написав: DjPavel написав:
Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.
Ще й як чіпають...
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nord
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:29
А у меня кред. лимит (аж 10 тыс грн!
) не трогает.
Но зато по-тихому срезает лимит на оплату частями.
Ну и ладно. Если понадобится - воспользуюсь монобанковским/приватбанковским
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Driver
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