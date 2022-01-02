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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:05

Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

  la9 написав:Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?

Нет. Операция просто заблокирована банком на программном уровне. Не будет ничего - ни покупки, ни списания, ни комиссии, ни грейса
WallNutPen
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:55

Re: А-Банк

WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:54

  Howl написав:WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.

Sorry не знал. Спасибо за инфу. Хотя хрень редьки не слаще
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:46

рахунок ФОП

Чи гарний вибір для відкриття рахунку під ФОП? Хтось користується? є зауваження?

upd: почитав тему, шото вже і не хочеться сюди)
dim.ua
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:55

Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:30

Re: А-Банк

Давно уже начал резать. От рейтинга не зависит. Оптимизируют баланс. Депозиты то никто уже не несёт ;)
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:35

Re: А-Банк

  DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 14:58

  Investor_K написав:
  DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.

Ще й як чіпають... :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:29

А у меня кред. лимит (аж 10 тыс грн! :D ) не трогает.
Но зато по-тихому срезает лимит на оплату частями.
Ну и ладно. Если понадобится - воспользуюсь монобанковским/приватбанковским
Driver
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