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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 16:07

Re: А-Банк

у кого-то был прикол с авто-пролонгацией депозита - хотя ее специально отключили после открытия договора?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 19:23

  vpchelko написав:у кого-то был прикол с авто-пролонгацией депозита - хотя ее специально отключили после открытия договора?

В мене не було. Наступний!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 07:45

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  DjPavel написав:Сегодня А-банк мне срезал кредитный лимит ровно на сумму использованного лимита, из-за чего теперь лимита даже не хватит на списание сумм по рассрочкам. Кредитный рейтинг на УБКИ 499, ни разу не допускал просрочек по карте. Поддержка ответила стандартным: доходы, кредитный рейтинг, отсутствие депозитов. Видимо решил банк, что я невыгодный клиент - оплачивал в основном операции с cash back и такси Bolt )
Це у них стандартний підхід до фундаментальних експертів. простих людей не чіпають.

Ще й як чіпають... :cry:

У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.[/quote]
Спробуйте зняти - буде про що написати
sens
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3
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 11:05

  sens написав:
  Investor_K написав:У мене на різних рахунках 3 млн. Не чіпають. Бо працюю.

Спробуйте зняти - буде про що написати

  Investor_K написав:І нацкешбек також не перераховують. А у мене борги по комуналці чекають

Є ж такі економні.
Ой+
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2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:03

  Visky написав:Чи були випадки блокування при заході на єПідтримку виплат з військових ОВДП? Це ж наче виплата від держави, по військових, яку не повинні моніторити
  melkh написав:Visky Були і не 1 раз, краще на 1 ЄПідтримка до 100 к і питань не буде.
Шановні колеги, питання саме про єПідтримку.
Ви дійсно впевнені, що скарга була про ЄПідтримку?
Це ж виплата від держави, по військових ОВДП, яку не повинні моніторити. А у банків-учасників програми ЄПідтримка є зобов'язання перед державою по цій програмі.
Випадки блокування були підтверджені лише по Моні і то на суми більше за півмлн, й одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по військових ОВДП.
Прошу написати, якщо у вас особисто було блокування по єПідтримці, або ви точно впевнені, що таке було у когось.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 19:44

Re: А-Банк

З чого б це виплати по овдп не повинні моніторити?

Та і взагалі вся суть нинішнього фінмоніторинга - блокувати можуть за все що завгодно.Немає операцій по яким ГАРАНТОВАНО можна сказати що не заблокують.Можуть буквально коли захочуть.І їм за це нічого не буде.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 20:28

Re: А-Банк

Пишите как есть: не блокують, а экспроприируют 20%
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 20:59

Re: А-Банк

Согласен.Фактически это конфискация части(пока) имущества по желанию банка, без суда и следствия.При полном попустительстве НБУ(привет Пышному).Прикрываясь формулировкой "комиссия"(кацапы вон тоже "асвабаждают" говорят).
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:54

  посетитель написав:З чого б це виплати по овдп не повинні моніторити?
Та і взагалі вся суть нинішнього фінмоніторинга - блокувати можуть за все що завгодно.Немає операцій по яким ГАРАНТОВАНО можна сказати що не заблокують.Можуть буквально коли захочуть.І їм за це нічого не буде.
Ще раз: не ОВДП, а ВОВДП, і мова про єПідтримку, державну програму, за якою у банків-учасників є зобов'язання перед державою. В Дії вказано, що на час воєнного стану довідку про походження коштів за якою придбані ВОВДП, не вимагають. https://militarybonds.diia.gov.ua Взагалі, який сенс запитувати походження коштів, якщо походження їхнє від держави: єВідновлення, єПідтримка...
Мені потрібні факти, а не припущення.
А факт такий: поки не заявлено про жодний випадок блокування коштів А-банком при зарахуванні виплат по ВОВДП на єПідтримку.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:08

Re: А-Банк

Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.

1) те що вказано в Дії потім і будете банкам розповідати, про сенс і т.д. Фінмон не проводиться якщо покупати овдп на ПЕРВИННОМУ ринку.І то там є нюанси.
Так, при покупці брокер дійсно з великою ймовірністю можливо не буде питати.Але, це не стосується коштів при погашенні.В тому числі на єпідтримку.

2) так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.

3) якщо ви так впевнені навіщо тоді питати.Прийміть тисяч двісті на абанк і розкажіть як воно пройшло :).

Кожен раз одне і теж...

З.и.: дивує вибір абанка.З усіх ходових банків це мабуть один з найгірших для таких операцій.
посетитель
 
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