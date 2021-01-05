Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП