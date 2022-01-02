|
А-Банк
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:56
ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:11
mars7722 написав:ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?
А чого не користуватися? Гарний кредитний ліміт, розстрочки з більшим терміном ніж у моно, карти вигода (1% кешбека майже всюди), болт, атб.
Участь карт у нац.кешбеку.
У чому мінуси?
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:56
quadro_tony_da написав:ramzes4
це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Смішний. Є пруфи у ЄДРСР? У тарифах воно називається "комісією за переказ коштів", за таке ж можна брати комісію?
