Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:23

  klug написав:
  novichok написав:
  klug написав:У мене активно в роботі Віза АТБ, а зелена МС на полиці. Про переїзди і перевипуски взагалі нічого не було.

Теж саме. Зелена мс не працювала зовсім
Задіяні атб, вигода, іноді болт (всі віза)


Зображення

У мене так:
Зображення

Де є корисним Болт?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:06

Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:20

  Solar_simfi написав:Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.

Хто кому платить?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:09

  Investor_K написав:
  Solar_simfi написав:Прислали запрошення на платний перевипуск Мастера. Нараховується моментально.

Хто кому платить?

50 бонусів на бонусний рахунок
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 02:06

Re: А-Банк

Так. І я вже отримав
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:33

Re: А-Банк

Первые раз за свою жизнь столкнулся с таким идиотским финмониторингом в абанке. После того как карту заблочили, с финансового номера дозвониться невозможно. Пообщаться с оператором в чате тоже. Только прислать объяснения и скрины документов, которых каждый раз недостаточно. Закрыть карту естественно тоже нельзя, разорвать отношения с банком тоже нельзя. И самое интересное - вопрос в трёх переводах на сумму до 50к с моих карт и одного пополнения в терминале сити 24. Были представлены скриншоты, что это МОИ карты. Но нет, теперь нужно подтверждение источника дохода... на 40+ тыщ. Цирк Шапито... Такое ощущение что сорок лямов переводил..
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:51

Re: А-Банк

  логан1919 написав:теперь нужно подтверждение источника дохода... на 40+ тыщ.
Надайте ОК-7 з Дії за 5..10 років
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 11:06

  Amethyst написав:
  логан1919 написав:теперь нужно подтверждение источника дохода... на 40+ тыщ.
Надайте ОК-7 з Дії за 5..10 років

В чат боте указано не старше 2 лет документы. Думаете стоит попробовать? Я официально безработный с начала войны...
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 11:44

  логан1919 написав:
  Amethyst написав:
  логан1919 написав:теперь нужно подтверждение источника дохода... на 40+ тыщ.
Надайте ОК-7 з Дії за 5..10 років

В чат боте указано не старше 2 лет документы. Думаете стоит попробовать? Я официально безработный с начала войны...
Офіційно, тобто зареєстровані в ДСЗ?
Тоді точно краще надати ОК-7 за всі 25 років, хай вираховують сукупні статки! Крім цього, краще надати довідки ОК-7 працюючих членів сім'ї і пояснити, що ви разом з ними ведете загальну хазяйську діяльність продовж останніх 5..10 років.
У Шапіта достатньо лагідний фінмон, вони перестраховуються і прикривають свою дупу якоюсь відмазкою. Фінмон спрацьовує на неочікуванні 50..60К/міс обороту 8)
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 11:44

[/quote]Офіційно, тобто зареєстровані в ДСЗ?
Тоді точно краще надати ОК-7 за всі 25 років, хай вираховують сукупні статки! Крім цього, краще надати довідки ОК-7 працюючих членів сім'ї і пояснити, що ви разом з ними ведете загальну хазяйську діяльність продовж останніх 5..10 років.
У Шапіта достатньо лагідний фінмон, вони перестраховуються і прикривають свою дупу якоюсь відмазкою. Фінмон спрацьовує на неочікуванні 50..60К/міс обороту 8)[/quote]
Насчёт лагидного, глубокие сомнения, т.к в пуму, акцент, альянс, моню заходили гораздо большие суммы и проблем (3р тьфу) не возникало... ДСЗ не становился на учёт. Просто с начала войны предприятие прекратило деятельность, Донецкая область...
