Додано: Вів 30 вер, 2025 20:13

логан1919 Вы хотите выйти, или так пожаловаться? Если на выход 1.Формально банк должен надати повидомлення про розирвання з иніціативу Банку ділових відносин, но можна ему в этом и не помогать.Можно подать заявление на закрытие счета. Можно в электронном виде, из нюансов банк требует подтверждение заявление КЭПом(?).При письменной жалобе в НБУ, Гос орган, КЭП не требуется), На следующий день, получить номер регистрации, можно дозвонится по не-финансовому номеру. Далее горячая линия НБУ, мало помощи, но регистрация в виде жалобы, качество обслуживания и т.д. можно выйти и на орган финмониторинга, можно и нужно разместить информацию на профильных сайтах.Там куча нюансов по фин. мониторингу,особенно если у Вас были уже установлены отношения с банком,Если конечно у Вас все чисто. но Все это требует времени затрат.Ну можно и зайти на сайт (личный кабинет Пенсионного фонда, можно через Дию ,заказать ОК-5, ОК-7. формируют достаточно быстро,)Ну и потом с надеждой ждать, может смилостовиться банк, отдаст твои же деньги, можно прийти в отделение поплакать, если громко рыдать то может и вернут, по первому варианту.