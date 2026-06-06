Як ШІ змінює світ

Одна з провідних AI-компаній світу, Anthropic, виступила з доволі несподіваною ініціативою: заздалегідь розробити міжнародний механізм тимчасової зупинки розвитку найпотужніших систем штучного інтелекту у випадку, якщо їхні можливості почнуть становити серйозний ризик. За словами представників компанії, уже в найближчі роки можуть з'явитися моделі, здатні самостійно покращувати власні наступні версії, що суттєво прискорить темпи розвитку ШІ.
Цікаво, що Anthropic також повідомляє: понад 80% коду всередині компанії вже генерується системами ШІ, а продуктивність розробників значно зросла порівняно з минулими роками. Це ще раз демонструє, наскільки швидко AI стає не просто інструментом, а активним учасником процесу розробки.
Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Одні вважають, що галузі справді потрібен механізм екстреного реагування на випадок появи надпотужних систем. Інші бачать у цьому спробу великих AI-компаній посилити контроль над ринком і створити додаткові бар'єри для конкурентів.
Цікаво, чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівні. Навіть якщо великі компанії погодяться, що робити з державними проєктами або невеликими лабораторіями, які не захочуть зупиняти розробку?