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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:19

Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:01

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:49

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.

Київстар фсьо,десь на ст.м. Деміївська
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:23

  greenozon написав:
  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/

нє, не працює. На номер КиївСтар СМС приходять, але від АПбанку немає.
novichok
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