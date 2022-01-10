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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:19

Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:01

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:49

  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.

Київстар фсьо,десь на ст.м. Деміївська
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:23

  greenozon написав:
  novichok написав:Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.



https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/

нє, не працює. На номер КиївСтар СМС приходять, але від АПбанку немає.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:46

novichok приходять СМС на Київстар від банку?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:07

  Marica написав:novichok приходять СМС на Київстар від банку?
нє, поки не приходять.
novichok
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