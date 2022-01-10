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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:19
Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
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novichok
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:01
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/12/707631/
novichok написав:
Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
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greenozon
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:49
novichok написав:
Приходить комусь СМС-паролі на Київстар? Раніш бувало іноді глюкало, то на спам зашле, то по пів дня не приходить, тож не знаю на що чи на кого думати.
Київстар фсьо,десь на ст.м. Деміївська
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:23
нє, не працює. На номер КиївСтар СМС приходять, але від АПбанку немає.
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novichok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:46
novichok приходять СМС на Київстар від банку?
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Marica
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Додано: Чет 14 гру, 2023 22:07
Marica написав:novichok
приходять СМС на Київстар від банку?
нє, поки не приходять.
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novichok
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