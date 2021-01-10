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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23

Melanor1, cohan,

  Melanor1 написав:Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.


Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
Driver
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Повідомлень: 270
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