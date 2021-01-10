Агропросперіс Банк

Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23
Melanor1, cohan,
Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
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