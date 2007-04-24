Агропросперіс Банк

Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23
Melanor1, cohan,
Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:52
Мрія
З 1 лютого 2024 року в Агропросперіс Банку починають діяти нові процентні ставки на щоденні залишки за карткою МРІЯ. В залежності від суми залишку на картці ви отримаєте:
до 50 000 грн включно – 5% річних;
від 50 000,01 до 100 000 грн включно – 6% річних;
від 100 000,01 грн – 8% річних.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:55
від 01.02.2024
Нагадую
Мрія перетворюється в гарбуз
від 0,00 до 50 000,00 грн (включно) –5%
від 50 000,01 грн до 100 000,00 грн (включно)–6%
від 100 000,01 грн –8%
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:57
22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:03
Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.
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