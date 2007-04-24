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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:23

Melanor1, cohan,

  Melanor1 написав:Теж прийшло, теж анкета була оновленена кілька місяців назад, але у мене на рахунках копійки. Можливо, чергова додаткова анкета для нацбанку (максимальне планове надходження або щось подібне.


Upd:
Таки да, максимальне планове надходження (в месяц).
Хотя я полгода назад указывал максимальне планове надходження (правда, в квартал).
Операционистки объясняют тем, что "это новая постанова НБУ, полгода назад её ещё не было"
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:52

Мрія

З 1 лютого 2024 року в Агропросперіс Банку починають діяти нові процентні ставки на щоденні залишки за карткою МРІЯ. В залежності від суми залишку на картці ви отримаєте:

до 50 000 грн включно – 5% річних;
від 50 000,01 до 100 000 грн включно – 6% річних;
від 100 000,01 грн – 8% річних.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:44

Чекаємо цікавинок. До лютого з банком.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:55

від 01.02.2024

Нагадую
Мрія перетворюється в гарбуз
від 0,00 до 50 000,00 грн (включно) –5%
від 50 000,01 грн до 100 000,00 грн (включно)–6%
від 100 000,01 грн –8%
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:57

22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14

Новий акційний депозит «Щедрі відсотки» 💰

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✅ 18% річних у гривні
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Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚
sens
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Повідомлень: 16586
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:03

  sens написав:Новий акційний депозит «Щедрі відсотки» 💰

Вигідні умови вкладу:
✅ 18% річних у гривні
✅ строк - 95 днів
✅ сума - від 5000грн
✅ відсотки в кінці строку.

⚡️ Акція діє 24.04-07.06.2024р.

Вклад можна оформити тільки один раз та лише в онлайн-банкінгу AP Bank https://bit.ly/apb-app

(phone) Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).

Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚

Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1589
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:46

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Новий акційний депозит «Щедрі відсотки» 💰

Вигідні умови вкладу:
✅ 18% річних у гривні
✅ строк - 95 днів
✅ сума - від 5000грн
✅ відсотки в кінці строку.

⚡️ Акція діє 24.04-07.06.2024р.

Вклад можна оформити тільки один раз та лише в онлайн-банкінгу AP Bank https://bit.ly/apb-app

(phone) Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).

Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚

Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.

Есть.
В кабинете нажимаете "Відкрити новий депозит"
Дальше " Підбір депозиту" Сума вкладу 50000, Термін депозиту 95 днів.
Дальше "Підібрати". Высвечивается акційний депозит «Щедрі відсотки».
nord
 
Повідомлень: 434
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:49

  nord написав:
  lloydbanksua написав:
  sens написав:Новий акційний депозит «Щедрі відсотки» 💰

Вигідні умови вкладу:
✅ 18% річних у гривні
✅ строк - 95 днів
✅ сума - від 5000грн
✅ відсотки в кінці строку.

⚡️ Акція діє 24.04-07.06.2024р.

Вклад можна оформити тільки один раз та лише в онлайн-банкінгу AP Bank https://bit.ly/apb-app

(phone) Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).

Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚

Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.

Есть.
В кабинете нажимаете "Відкрити новий депозит"
Дальше " Підбір депозиту" Сума вкладу 50000, Термін депозиту 95 днів.
Дальше "Підібрати". Высвечивается акційний депозит «Щедрі відсотки».

Получается, максимальная сумма вклада 50000?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1589
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:08

Заробляйте більше з Агропросперіс Банком 💚[/quote]
Тоже пришло уведомление в вайбер, но в приложении такого депозита нет.[/quote]
Есть.
В кабинете нажимаете "Відкрити новий депозит"
Дальше " Підбір депозиту" Сума вкладу 50000, Термін депозиту 95 днів.
Дальше "Підібрати". Высвечивается акційний депозит «Щедрі відсотки».[/quote]
Получается, максимальная сумма вклада 50000?[/quote]

Именно так.
nord
 
Повідомлень: 434
З нами з: 25.07.22
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Подякували: 21 раз.
 
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