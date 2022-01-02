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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17
lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
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novichok
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:19
novichok написав: lloydbanksua написав:
Получается, максимальная сумма вклада 50000
та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
Це акція щоб залучити нових клієнтів.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:23
Змінюється тариф за користування кредитним лімітом: введена комісія за купівлю цінних паперів з 01.06.2024.
Деталі: https://is.gd/oiQf1m
0800300170 або +380676252538.
6211 буде 4%
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