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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17

  lloydbanksua написав:Получается, максимальная сумма вклада 50000

та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:19

  novichok написав:
  lloydbanksua написав:Получается, максимальная сумма вклада 50000

та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000

Це акція щоб залучити нових клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:23

Змінюється тариф за користування кредитним лімітом: введена комісія за купівлю цінних паперів з 01.06.2024.
Деталі: https://is.gd/oiQf1m
0800300170 або +380676252538.

6211 буде 4%
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:50

Коллеги, я правильно понимаю, что карту Мрия теперь можно пополнить СЭПом по прямым реквизитам, а не через транзитник?
(в интернет-банкинге теперь показывают прямые реквизиты)
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:04

Вітаємо 👋

Інформуємо, що з 01.08.2024р. комісія за зняття готівки з карток за кордоном становитиме:
•для рахунків в UAH – 2% + 100 грн;
•для рахунків в USD – 2% + 2 USD;
•для рахунків в EUR – 2% + 2 EUR.

📲 Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).

Гарного дня 💚
sens
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