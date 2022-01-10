Агропросперіс Банк

та ну... це несерйозно. ще б зробили 5000
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 21:17
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:19
Додано: Пон 29 кві, 2024 19:23
Змінюється тариф за користування кредитним лімітом: введена комісія за купівлю цінних паперів з 01.06.2024.
Деталі:
0800300170 або +380676252538.
6211 буде 4%
Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:50
Коллеги, я правильно понимаю, что карту Мрия теперь можно пополнить СЭПом по прямым реквизитам, а не через транзитник?
(в интернет-банкинге теперь показывают прямые реквизиты)
Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:04
Вітаємо 👋
Інформуємо, що з 01.08.2024р. комісія за зняття готівки з карток за кордоном становитиме:
•для рахунків в UAH – 2% + 100 грн;
•для рахунків в USD – 2% + 2 USD;
•для рахунків в EUR – 2% + 2 EUR.
📲 Деталі за телефоном 0800300170 або +380676252538 (Viber, Telegram).
Гарного дня 💚
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