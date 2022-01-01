|
|
|
Агропросперіс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 18:42
Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.
-
Laura2468
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 08.09.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 21:35
Laura2468 написав:
Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.
заСЕПити гроші вхід/вихід, до речі, також тільки в робочі години/дні банку.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3428
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|371
|229458
|
Пон 09 вер, 2024 21:11
S i m
|
|1959
|1026270
|
Пон 09 вер, 2024 20:09
sens
|
|1242
|245664
|
Пон 09 вер, 2024 20:08
sens
|