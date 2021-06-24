Агропросперіс Банк

Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:53
Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
Додано: Вів 21 січ, 2025 07:24
не треба її закривати . Нажаль цей зоопарк носить назву банка , мав таку проблему в грудні минулого року. На форумі почастішало звинуваченнь тому немає бажання ділитися інформацією - все одно або юрист року або таксист )) залишаюсь при своїх
Додано: Вів 21 січ, 2025 10:15
Да, это у них и есть перевыпуск.
Пришлось только шаблоны менять (новый счет).
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:18
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:40
Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...
Уже в принципе и забыл...
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