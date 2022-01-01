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Обслуговування в українських
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Агропросперіс Банк 4.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
70%
7
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:53

Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит :shock:

У кого-то было такое?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 07:24

  Driver написав:Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит :shock:

У кого-то было такое?
не треба її закривати . Нажаль цей зоопарк носить назву банка , мав таку проблему в грудні минулого року.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:15

  Driver написав:Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит :shock:

У кого-то было такое?


Да, это у них и есть перевыпуск.
Пришлось только шаблоны менять (новый счет).
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17

  sens написав:не треба її закривати ( . . . )

То есть можно настоять на своём и просто перевыпустить карту, как в нормальных банках?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:18

  Vatsyk написав:Да, это у них и есть перевыпуск.

Тогда зачем у них в тарифах есть пункт "Перевыпуск карты по окончанию срока действия"? :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:40

  Driver написав:
  Vatsyk написав:Да, это у них и есть перевыпуск.

Тогда зачем у них в тарифах есть пункт "Перевыпуск карты по окончанию срока действия"? :shock:


Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...

Уже в принципе и забыл...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:40

Ок, спасибо.

А в чём разница между Мрія и Мрія+ ?

Читаю тарифы - они одинаковые. :shock:
И на сайте по этому поводу ничего нет
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:47

  Vatsyk написав:
  Driver написав:
  Vatsyk написав:Да, это у них и есть перевыпуск.

Тогда зачем у них в тарифах есть пункт "Перевыпуск карты по окончанию срока действия"? :shock:


Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...

Уже в принципе и забыл...
Мені взагалі відмовили: це довга процедура, час прийому закінчується (до 17 обо 16 год в пт) , користуйтеся старою (вони в ІБ змінюють строк закінчення на поточний міс, але я сумніваюся, що в інтернеті спрацює) або приходьте іншого дня
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:50

  Driver написав:Ок, спасибо.

А в чём разница между Мрія и Мрія+ ?

Читаю тарифы - они одинаковые. :shock:
И на сайте по этому поводу ничего нет
Мрія - кредитна,
Мрія+ - дебітова
Правильно було б навпаки, бо це не +, а -
Visky
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