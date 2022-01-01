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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2025 18:53
Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
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Driver
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Додано: Вів 21 січ, 2025 07:24
Driver написав:
Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
не треба її закривати . Нажаль цей зоопарк носить назву банка , мав таку проблему в грудні минулого року.
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sens
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Додано: Вів 21 січ, 2025 10:15
Driver написав:
Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
Да, это у них и есть перевыпуск.
Пришлось только шаблоны менять (новый счет).
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Vatsyk
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Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17
sens написав:
не треба її закривати ( . . . )
То есть можно настоять на своём и просто перевыпустить карту, как в нормальных банках?
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Driver
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Додано: Вів 21 січ, 2025 16:40
Driver написав: Vatsyk написав:
Да, это у них и есть перевыпуск.
Тогда зачем у них в тарифах есть пункт "Перевыпуск карты по окончанию срока действия"?
Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...
Уже в принципе и забыл...
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Vatsyk
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:40
Ок, спасибо.
А в чём разница между Мрія и Мрія+ ?
Читаю тарифы - они одинаковые.
И на сайте по этому поводу ничего нет
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Driver
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Додано: Суб 08 бер, 2025 15:47
Vatsyk написав: Driver написав: Vatsyk написав:
Да, это у них и есть перевыпуск.
Тогда зачем у них в тарифах есть пункт "Перевыпуск карты по окончанию срока действия"?
Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...
Уже в принципе и забыл...
Мені взагалі відмовили: це довга процедура, час прийому закінчується (до 17 обо 16 год в пт) , користуйтеся старою (вони в ІБ змінюють строк закінчення на поточний міс, але я сумніваюся, що в інтернеті спрацює) або приходьте іншого дня
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Visky
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Додано: Суб 08 бер, 2025 15:50
Driver написав:
Ок, спасибо.
А в чём разница между Мрія и Мрія+ ?
Читаю тарифы - они одинаковые.
И на сайте по этому поводу ничего нет
Мрія - кредитна,
Мрія+ - дебітова
Правильно було б навпаки, бо це не +, а -
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Visky
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