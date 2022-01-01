RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:42

  guntherhouse777 написав:
  AlexSV написав:
  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.

А каким образом в фонд отсылали?

Можно либо почтой, либо, если в Киеве, занести к ним в офис, около охраны есть почтовые ящики для корреспонденции, 3 раза в день почту забирают, так гораздо быстрее.
AlexSV
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:51

  [Fin501] написав:
  Honestus написав:
  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:


банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.

а мені курки в ТАСі сказали, що у них типу черга аж 31 числа. Впарювали свої депо.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 27.06.22
Подякував: 131 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:39

Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 343, 344, 345
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
3443 1822068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2023 07:36
195375n
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48482 24990973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2023 16:49
Hotab
Банк Преміум - БАНКРОТ 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » П'ят 12 лют, 2010 09:48
65 30868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 17:15
Solar_simfi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.