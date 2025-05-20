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Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:21
Враховуючи минулий пост,вирішую чи купувати чи заморозити на три місяці - дані у таблиці mustbe не актуальні на час звернення.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:28
Списали в мінус абонплату за обслуговування
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2XL
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:33
2XL написав:
Списали в мінус абонплату за обслуговування
Є картка? По рахунку в межах 200000 грн сеп безкоштовно,валюта з рахунку безкоштовно після онлайн валютообміну, відсотки по депозиту відправляю в робочий час - відмінно працює.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 11:10
Колеги, чи є в когось депозит у цьому банку у грн? Що можете сказати? Дивлюся, вони зараз пропонують 18.5% на 3 місяці із щомісячною виплатою! У чому підступ? Ну, 15 грн на місяць - обслуговування пакету, то таке. Ще незрозуміло про 300 грн щорічно за карткою з якимось мутним формулюванням.
Буду вдячна усім за відгуки!
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Annet_
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Додано: Суб 17 тра, 2025 12:25
Annet_ написав:
Колеги, чи є в когось депозит у цьому банку у грн? Що можете сказати? Дивлюся, вони зараз пропонують 18.5% на 3 місяці із щомісячною виплатою! У чому підступ? Ну, 15 грн на місяць - обслуговування пакету, то таке. Ще незрозуміло про 300 грн щорічно за карткою з якимось мутним формулюванням.
Буду вдячна усім за відгуки!
Судячи з того що попереднє повідомлення в цій гілці було в кінці 2023, навряд чи банк є популярним. Сенс продає ОВДП "Джанкой" (23/7/2025) по 14,25% - кращий варіант, як на мене, якщо порівнювати з Альтбанком і його 18,5% на 3 міс.
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Navegantes
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Додано: Вів 20 тра, 2025 08:33
Navegantes написав: Annet_ написав:
Колеги, чи є в когось депозит у цьому банку у грн? Що можете сказати? Дивлюся, вони зараз пропонують 18.5% на 3 місяці із щомісячною виплатою! У чому підступ? Ну, 15 грн на місяць - обслуговування пакету, то таке. Ще незрозуміло про 300 грн щорічно за карткою з якимось мутним формулюванням.
Буду вдячна усім за відгуки!
Судячи з того що попереднє повідомлення в цій гілці було в кінці 2023, навряд чи банк є популярним. Сенс продає ОВДП "Джанкой" (23/7/2025) по 14,25% - кращий варіант, як на мене, якщо порівнювати з Альтбанком і його 18,5% на 3 міс.
Відсотки щомісячно
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