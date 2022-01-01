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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 19:29
Я еще не знаю, и стисняюси спасиить. Ото и проверю
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Amethyst
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Додано: Вів 02 кві, 2024 19:50
Ну по крайней мене даже у старых клиентов на Кешбеке показывает 30%, но оплат пока не было.
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ingtrans
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Додано: Сер 03 кві, 2024 01:26
Feh14 написав:
Да из за чего суета, там же дают максимум 500 грн. КБ в первый месяц, то есть получится потратить 1660 грн, какая коммуналка и какие коды))
Ну купите продуктов немного, все равно кб хороший.
Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
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klug
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Додано: Сер 03 кві, 2024 01:51
klug написав:
Якби картка, як обіцяли, дійсно була навіть з 1% нелімітованим кишмишем на усі покупки (що не так), то своє застосування у господарстві вона б знайшла, а так доводиться із банки лещатами витягати, що ж таке вони запустили. І це ми ще навіть не дійшли до схеми грейсу, наприклад.
Дуже просто- вони запустили одноразову знижку для нас на 500 грн з 1660, наприклад на їжу чи кафе, і щоб отримати цю картку навіть з ліжка не потрібно вставати. Я мабуть поїду і куплю котам наповнювача, це завжди потрібно і нічого не потрібно вигадувати, зберігається вічно.)
І ви скористайтесь та видаліть додаток.
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Feh14
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