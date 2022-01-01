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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:50

Банк приймає платежі на вихідних?
Boundless
 
Повідомлень: 2238
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25

Re: ОТП БАНК

хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 140
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25

Re: ОТП БАНК

Норм, немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 2409
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 16:10

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:надо найти тарифы - лимиты шары


https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf

Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)

На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється

На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.

Похоже что есть юридическое подтверждение
Alexxander
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Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:42

  Alexxander написав:
  cohan написав:надо найти тарифы - лимиты шары


https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf

Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)

На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється

На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.

Похоже что есть юридическое подтверждение

В застосунку отп смарт тариф інший?!
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:41

ми скасовуємо комісію на перекази

З 1 жовтня ми скасовуємо комісію на перекази у нашому застосунку OTP Bank UA:

✔️З картки на картку до 1000 грн (включно);
✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!

Здійснюйте щоденні розрахунки без жодних додаткових витрат 💸

Для інших переказів з картки на картку комісія становитиме лише 0,5% + 5 грн.

Дякуємо, що обираєте ОТП Банк💚
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:49

  Amethyst написав:✔️З картки на картку до 1000 грн (включно);


цікаво, це на день ліміт чи на місяць... ОТП в своєму стилі
root
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:24

  Amethyst написав:✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!

в касі поповнив рахунок і розкидав по банкам? щось дуже просто для ОТП..
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:53

  KVV написав:
  Amethyst написав:✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!

в касі поповнив рахунок і розкидав по банкам? щось дуже просто для ОТП..

Більше ліміту не внесете.
sens
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