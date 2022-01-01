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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 09:50
Банк приймає платежі на вихідних?
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Boundless
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25
хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25
Норм, немає.
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Кочевник
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:10
https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf
cohan написав:
надо найти тарифы - лимиты шары
Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється
На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.
Похоже что есть юридическое подтверждение
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Alexxander
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:42
Alexxander написав:
https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf
cohan написав:
надо найти тарифы - лимиты шары
Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється
На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.
Похоже что есть юридическое подтверждение
В застосунку отп смарт тариф інший?!
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sens
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Додано: Чет 22 сер, 2024 16:41
З 1 жовтня ми скасовуємо комісію на перекази у нашому застосунку OTP Bank UA:
✔️З картки на картку до 1000 грн (включно);
✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!
Здійснюйте щоденні розрахунки без жодних додаткових витрат 💸
Для інших переказів з картки на картку комісія становитиме лише 0,5% + 5 грн.
Дякуємо, що обираєте ОТП Банк💚
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Amethyst
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Додано: Чет 22 сер, 2024 16:49
Amethyst написав:
✔️З картки на картку до 1000 грн (включно);
цікаво, це на день ліміт чи на місяць... ОТП в своєму стилі
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root
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:24
Amethyst написав:
✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!
в касі поповнив рахунок і розкидав по банкам? щось дуже просто для ОТП..
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KVV
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:53
KVV написав: Amethyst написав:
✔️Для платежів за номером IBAN – будь яка сума без комісії!
в касі поповнив рахунок і розкидав по банкам? щось дуже просто для ОТП..
Більше ліміту не внесете.
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sens
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