Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:59
Amethyst написав: la9 написав: Amethyst написав:
И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...
Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен
это где-то прописано в их правилах?
la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:33
la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Howl
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:37
Howl написав:
la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Это понятно, вопрос в том, с какого момента считать этот срок в случае получения пластика
la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 16:20
la9, ти віртуальну картку отримав?
Howl
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:36
Howl написав:
la9, ти віртуальну картку отримав?
ні
la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 20:10
la9 написав: Howl написав:
la9, ти віртуальну картку отримав?
ні
Ааа, тоді таки норм. Перепрошую
https://bankalliance.ua/cards/start
Кешбек
За умовами картки ви отримаєте кешбек за розрахунки як кредитними, так і власними коштами:
30% та 1% на оплату товарів у магазинах та Інтернеті.
30%
діє до накопичення кешбеку
в розмірі 500 грн, але не довше 30 днів
з дати оформлення картки
.
1% діє одразу після накопичення 500 грн або через 30 днів після оформлення картки.
Amethyst
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Додано: Вів 21 тра, 2024 13:53
Хто що може сказати про фінмоніторинг у Альянсі? Яка межа? Коли починаються питання і чи є вони?
Hennady
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:31
надіслали смс з сумою обов'язкового платежу до 29.05.
ну і на тому дякую.
KVV
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Додано: Чет 23 тра, 2024 14:26
KVV написав:
надіслали смс з сумою обов'язкового платежу до 29.05.
ну і на тому дякую.
Мені й досі нічого не прислали. Схоже, що там маленька тваринка лапками рахує кожному окремо.
klug
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:20
ТИМЧАСОВІ ЛІМІТИ НА КАРТКОВІ ПЕРЕКАЗИ
Відчуваю легкий аромат нового процесингу.
klug
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