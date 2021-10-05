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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:14

  klug написав:ТИМЧАСОВІ ЛІМІТИ НА КАРТКОВІ ПЕРЕКАЗИ

Відчуваю легкий аромат нового процесингу.

Деталі лімітів на день:

До п’яти вихідних переказів на день з усіх карток Alliance bank.
До п’яти вхідних переказів на день на картки Alliance bank.
Ліміт діє протягом 24 годин, новий відлік починається о 00:00.
Обмеження діють лише на кількість переказів, без суттєвих обмежень на суми. Проте денна сума переказів не може перевищувати місячний ліміт.


Деталі лімітів на місяць:

До 50 вихідних переказів на місяць з усіх карток Alliance bank.
До 50 вхідних переказів на місяць на картки Alliance bank.
Максимальна сума вхідних переказів на місяць: 250 000 грн.
Максимальна сума вихідних переказів на місяць: 250 000 грн.
Ліміти на суми діють також на валютні картки в еквіваленті.


Впроваджені ліміти є тимчасовими. Про їхнє скасування або зміну ми повідомимо додатково.



Ми щиро вдячні за ваше розуміння.

З повагою,

Команда Alliance bank
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 21:16

По Альянсу новина.
Щоб залишитися в льготному періоді, не треба гасити всю заборгованість в наступному місяці, а тільки те, що витратив у квітні, витрати за травень потрібно гасити тільки в липні.
Раніше подавалося, що новий льготний період починається тільки коли повністю загасив усю попередню заборгованість.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:09

Re: Банк Альянс

Щось подібне я сьогодні отримав від підтримки, але нечітко. Я просто на початку травня через СЕП вивів кредитку в нуль і потім у той же день розрахувався карткою. Вирішив поцікавитися скільки я повинен внести в цьому місяці. Мені там щось писали про два пільгові періоди, які діють. Діалог був тривалий, що прийшлося деталі не питати -- часу вже не було.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:31

Re: Банк Альянс

  klug написав:Хто пробував, на Приватну кишмиш без комісії заходить?

Досі ніхто не спробував?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 00:15

  ГеннадийUA написав:По Альянсу новина.
Щоб залишитися в льготному періоді, не треба гасити всю заборгованість в наступному місяці, а тільки те, що витратив у квітні, витрати за травень потрібно гасити тільки в липні.
Раніше подавалося, що новий льготний період починається тільки коли повністю загасив усю попередню заборгованість.

а чого це квітень грейс 60 дн, а травень грейс 90?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 06:54

  novichok написав:
  ГеннадийUA написав:По Альянсу новина.
Щоб залишитися в льготному періоді, не треба гасити всю заборгованість в наступному місяці, а тільки те, що витратив у квітні, витрати за травень потрібно гасити тільки в липні.
Раніше подавалося, що новий льготний період починається тільки коли повністю загасив усю попередню заборгованість.

а чого це квітень грейс 60 дн, а травень грейс 90?

Витрати в квітні ,омп в травні, вся заборгованість в червні до кінця місяця - ліміт майже весь використано в квітні.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 19:50

  sens написав:Витрати в квітні ,омп в травні, вся заборгованість в червні до кінця місяця - ліміт майже весь використано в квітні.

О! так правильно. 5% від квітневих трат гасимо в травні, решту вносимо в червні. Але рахувати все поки потрібно самому.
novichok
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