RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:03

Re: Банк Альянс

Кащей написав:
Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий.
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Потрібно оновити додаток.
Кешбек 5% на комунальні в додатку . http://tabfinance.com.ua
Востаннє редагувалось lel в Суб 11 жов, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:06

ВIВ после обновления приложения до последней версии действительно появилось
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:10

А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
aquadialog
 
Повідомлень: 762
З нами з: 23.03.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:32

  aquadialog написав:А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?

У додаток не передбачено такої можливості, якщо одразу не з'явився ліміт, значить не налили.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 18:20

  aquadialog написав:А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?

Через вайбер зробити запит, наливають
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 07.12.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:50

Re: Банк Альянс

Особові рахунки по комуналці там якісь дивні.Не співпадають з реальними.Хоча суми ніби вірні.У мене номера особових рахунків співпадають з реальними тільки по Нафтогазу і Ясно.
посетитель
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:29

  wolt450 написав:
  aquadialog написав:А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?

Через вайбер зробити запит, наливають

Мені відразу відмова бота з коментарем чекати функціонал для самостійного запиту у додатку, який ніби розробляється...
patrikk
 
Повідомлень: 289
З нами з: 25.06.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:56

  patrikk написав:
  wolt450 написав:
  aquadialog написав:А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?

Через вайбер зробити запит, наливають

Мені відразу відмова бота з коментарем чекати функціонал для самостійного запиту у додатку, який ніби розробляється...

Мені теж так само.
aquadialog
 
Повідомлень: 762
З нами з: 23.03.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:03

  посетитель написав:Особові рахунки по комуналці там якісь дивні.Не співпадають з реальними.Хоча суми ніби вірні.У мене номера особових рахунків співпадають з реальними тільки по Нафтогазу і Ясно.

Все вірно. Оплата по ID комунальних платежів.( Вказаний на спільній квитанції за комунальні послуги від ЦКС).
Ltava
 
Повідомлень: 115
З нами з: 12.07.10
Подякував: 48 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:03

Re: Банк Альянс

Интересно как им подать своих поставщиков коммуналки. А то у меня только теплоэнерго и все.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 874
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 150151152153>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 37, 38, 39
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
382 176140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 жов, 2025 10:49
ВЕСЕЛЬЧАК У
Райффайзен Банк 1 ... 281, 282, 283
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2825 1688165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 жов, 2025 20:41
alibob
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
724 440872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 жов, 2025 11:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.