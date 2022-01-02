RSS
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:46

  ВIВ написав:Интересно как им подать своих поставщиков коммуналки. А то у меня только теплоэнерго и все.

Я із додатка на вайбер. Може врахуть
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:04

  aquadialog написав:Мені теж так само.

Шо бот, шо оператор ответ один:
Оператор на зв'язку! Хочемо повідомити, що наразі ми не приймаємо заявки на збільшення кредитного ліміту. Це пов’язано з тим, що команда розробників активно працює над впровадженням нового функціоналу, який дозволить вам самостійно змінювати кредитний ліміт безпосередньо у застосунку. Це рішення допоможе зробити процес швидким, зручним і доступним у будь-який час. Ми очікуємо, що цей функціонал стане доступним зовсім скоро, і разом з вами з нетерпінням чекаємо на його запуск🤞
Просимо поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже вся команда працює над тим, щоб забезпечити вас найкращим сервісом та необхідними інструментами для комфортного використання наших послуг.
Дякуємо за ваше терпіння😊
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
