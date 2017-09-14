Додано: Вів 14 жов, 2025 22:58

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/ ...........

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого... а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися.- таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого... Вопрос интересный.

Но можно сначала вопрос к вам?

Мы воюем за независимость Украины?

Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?

Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.

й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази". І це все ж таки війна.

І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".

Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську. І це все ж таки війна.І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську.

досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться... Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.

А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи. Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи.

як ти перекручуєш, щоб відвести увагу від головного. тому ще раз - для початку визнай, що умови утримання українців в таборах на Раші нічим не відрізняються від нацистських чи сталінських таборів... визнаєш?тепер відповідь - ми воюємо за незалежність. й на поточний момент можемо навіть залишити в окупації деякі території. й так, зараз до дерашизації питання може не дійти. але до тих пір Раша буде залишатися тоталітарною країною, з якою мають бути мінімальні зв'язки - такий з цього висновок. й тоді варіант треба дотягатися до окремих упирів - кого зможемо. та й приклад Мілошевича показує, що при зміні влади можливі варіанти. бо військові злочинці (де немає строків давності) не лише путін, а й купа його прихлебателівумови утримання в таборах - це чисто рівень тоталітаризму в державі. на раші вже сягнули рівня нацистів. й гноблять так - за український прапор, за українську мову, за проукраїнську позицію - але щось є українське.але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.фізичного знищення не ставить - за умови відмови від всього українського. якщо не відмовляєшся - загибель, тортури, табори, в кращому випадку депортація - як планують на ТОТ.а Ізраіль домовляється - знову обміняли 20 євреїв на 2000 арабів. але араби щось не розуміють, що якщо вони ставлять такий коефіцієнт - то за 1200 вбитих євреїв скільки треба арабів? оце реальна справедливість без купюр