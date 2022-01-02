|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:55
посетитель написав: aquadialog написав:
По комуналці при оплаті неможливо ставити іншу суму ніж у рахунку, це дуже незручно, треба допилити.
Можна.Натискаєте на стрілочку вниз "Деталі" і там пишете яку треба суму.
Не працює, по електриці, наприклад.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:49
Перевірив, дійсно так.Чомусь не в усіх платіжках суму можна змінити.По електриці по одній квартирі не міняється.Але по тій же електриці по іншій квартирі суму оплати дає поміняти.Дивно якось.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:21
З сайта ясно якщо платить, то враховує кешбек, але тільки 1%(((
