Додано: Пон 17 лис, 2025 19:53
прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:40
До банку неможливо ні дозвонитись ні в чатах звернутись.
