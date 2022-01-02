RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02

Re: Банк Альянс

Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 08.03.18
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54

Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55

  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6639
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36

  moveton написав:
  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?

На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:42

  ВIВ написав:
  moveton написав:
  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?

На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.

Наверное, через раздел контактов с поддержкой :) Мне сразу при вполне онлайн регистрации 50к насыпали. За большим не гонюсь.

Кстати, сайт тоже говорит: "Все, що потрібно — встановити застосунок і відкрити картку 'Стартова'"

А ещё на сайте написано, что увеличение КЛ - это дорога в один конец :D
Як відмовитися від кредитного ліміту?

На цей момент відсутня така можливість, але ми вже працюємо над процесом відмови та зменшення кредитного ліміту, який зовсім скоро буде доступний для користувачів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6639
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
  #<1 ... 166167168169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 296, 297, 298
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2977 1800477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 11:35
Assistant_Portal
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1893 877855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 06:59
valya
ПроКредит Банк 1 ... 46, 47, 48
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
471 236130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лют, 2026 18:35
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.