Банк Альянс
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:03
-VICTOR- написав:ВIВ
НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно ))
При відкритті налили 50К. Після зняття КБ 30% - відмовився. Вже не памятаю, як саме, але дистанційно... Через декілька місяців, без будь-яких заяв з мого бок,у налили 7К. Відмовлятися вже не став, як раз, під КБ на комуналь)
la9
Повідомлень: 2790
З нами з: 02.07.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 101 раз.
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38
la9 написав:
Вже не памятаю, як саме, але дистанційно.
праворуч вгорі гарнітура гарячки,тудою вайбером,наприклад,розділяє по інтересах,кредліміти тощо.Но поки покращують)
Мизантрóп
Повідомлень: 7484
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 1433 раз.
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:35
Мизантрóп написав:
априклад,розділяє по інтересах,кредліміти
Ага, а дальше шиш - ждите данный функционал как соловей лета.
ВIВ
Повідомлень: 899
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:03
Зараз придивився, що мін. платіж та сума до сплати у пільговому періоді , вказана у повідомленні, що приходило на початку місяця та ті, що зараз відображаються на вкладці "Кредитний ліміт" суттєво відрізняються. Хтось розбирався яким числам вірити? Щось від тих покращень лише гірше стає.
klug
Повідомлень: 9048
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
1
4
Додано: П'ят 20 лют, 2026 10:52
klug
Може бути різниця через оплату комунальних, які треба гасити на наступний місяць. Решта грейс 3міс.
valya
Повідомлень: 1936
З нами з: 31.10.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 130 раз.
Додано: П'ят 20 лют, 2026 11:34
valya написав:klug
Може бути різниця через оплату комунальних, які треба гасити на наступний місяць. Решта грейс 3міс.
Можна було б говорити про комуналку, якби я сам рахував ці суми і неправильно врахував періоди. А тут скм банк
виставляє два різні числа з однаковою семантикою. За 18 днів (між повідомленням 02.02 і сьогоднішнім днем) змінилися умови пільгового періоду? 15-го, доречі, було повторне повідомлення з тією ж сумою, що і 2-го (меншою за ту, що показує зараз).
klug
Повідомлень: 9048
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
1
4
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:43
Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.
UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).
klug
Повідомлень: 9048
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
1
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:12
klug написав:
Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією
. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.
UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).
Вже виправили, комісію не бере, кешбек нараховує.
lloydbanksua
Повідомлень: 1755
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:29
lloydbanksua написав: klug написав:
Альянс викотив оновлення застосунку. Вчергове заявлено, що не будуть брати коміс. за платежі на власноруч додані комунальні установи за умови "правильного" КВЕД. На практиці - перед платежем показує коміс. нуль, але проводить з комісією
. Особливість: такі платежі, на відміну від звичайної комуналки, підпадають під картковий ліміт на перекази, що мене врятувало.
UPD. Пишуть, що знайшли у застосунку є не лише фронт, а і бек. Завтра обіцяють виправити бек і прибрати комісії (або ще десь накосячити).
Вже виправили, комісію не бере, кешбек нараховує.
Ростуть прямо на очах.
nord
Повідомлень: 639
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
1
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:00
В марте 5% Кб на комуналь еще будет?
ВIВ
Повідомлень: 899
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
