Нові тарифи мобільних операторів

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Це відбувається на тлі зростання витрат операторів на електроенергію, підтримку мережі під час відключень світла та загальної економічної нестабільності. У цьому матеріалі Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар.
Живу в селі. Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити. Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
pahuisd написав:Живу в селі. Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити. Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
перейшли всією родиною на іншого оператора, DiGi називається. гарно працює, платимо по 2.5 євро за номер. це десь 127 грн., мінімальний пакет але там ліміти більше ніж в Лайфсел максимальному. Ну концтабор на те й концтабор щоб заробляли потрібні люди.
cloudstoragecorp5 написав:перейшли всією родиною на іншого оператора, DiGi називається. гарно працює, платимо по 2.5 євро за номер.
Он же не украинский, а из "дорогой мобильной связи Европы"?
vcsgoru написав:Нет поминутной оплаты, ни у одного оператора, мне надо звонить 4-6 минут в месяц, Я не хочу платить за это 250 гривен это грабеж
У меня на Lifecell и Vodafone сейчас тарифы с поминутной оплатой и даже без абонки. Из тех, что сейчас могут легко продать любому человеку с улицы, согласен, поминутной нет. Только посекундная, где 6 минут обходятся в целых 1.80 грн. Грабёж, да