банку проще было поступитьhttps://minfin.com.ua/ua/company/divi-bank/ Банк припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»
Альпарі Банк — універсальний банк, який сприяє розвитку корпоративного бізнесу, приватного підприємництва і пропонує свої послуги фізичним особам.
«Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі Альпарі Банку. Про це повідомляє Лиганет із посиланням на співрозмовників у Кабміні та «Укрпошті». Ціна угоди – 260 млн грн. Начебто Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури, як власник «Укрпошти», вже погодили угоду.
VetalUA написав:«Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі Альпарі Банку. Про це повідомляє Лиганет із посиланням на співрозмовників у Кабміні та «Укрпошті». Ціна угоди – 260 млн грн. Начебто Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури, як власник «Укрпошти», вже погодили угоду.
кто что знает?)
⚡️Банк Альпарі припинив існування
Він був найменшим банком в Україні й мав лише 1 відділення станом на 2021 рік.
Обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).
У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.