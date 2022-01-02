RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альпарі Банк

Альпарі Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альпарі Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:17

Альпарі Банк

  vkladchiik написав:Квесторе_поверніться

Там еще и Терехин был!! https://finclub.net/news/eks-prezident- ... banke.html

банку проще было поступить https://minfin.com.ua/ua/company/divi-bank/ Банк припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»

Альпарі Банк — універсальний банк, який сприяє розвитку корпоративного бізнесу, приватного підприємництва і пропонує свої послуги фізичним особам.

Інформаційна картка банку

Відгуки

Архів теми
Альпарі Банк
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15901
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:13

ВСі депо в банці під 0,1%...вже троха і занесли.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:16

«Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі Альпарі Банку.
Про це повідомляє Лиганет із посиланням на співрозмовників у Кабміні та «Укрпошті».
Ціна угоди – 260 млн грн.
Начебто Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури, як власник «Укрпошти», вже погодили угоду.

кто что знает?)
VetalUA
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 30.09.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:39

  VetalUA написав:«Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі Альпарі Банку.
Про це повідомляє Лиганет із посиланням на співрозмовників у Кабміні та «Укрпошті».
Ціна угоди – 260 млн грн.
Начебто Кабінет Міністрів та Міністерство інфраструктури, як власник «Укрпошти», вже погодили угоду.

кто что знает?)

⚡️Банк Альпарі припинив існування

Він був найменшим банком в Україні й мав лише 1 відділення станом на 2021 рік.

Обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15901
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:17

Re: Альпарі Банк

  sens написав:Він був найменшим банком в Україні й мав лише 1 відділення

є й інші банки із 1
greenozon
 
Повідомлень: 15998
З нами з: 01.06.14
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:41

  greenozon написав:
  sens написав:Він був найменшим банком в Україні й мав лише 1 відділення

є й інші банки із 1
акцент найменший,проте є необанки взагалі без відділення
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15901
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 142, 143, 144
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
1435 940480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 11:43
sens
Юнекс Банк 1 ... 117, 118, 119
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1182 408216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2024 23:31
Howl
Ідея Банк 1 ... 58, 59, 60
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
594 384268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2024 22:37
mogicanin1986

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1127)
19.02.2024 12:13
Ринок ОВДП (5693)
19.02.2024 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.