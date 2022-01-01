RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВСТ Банк (Банк Восток)

ВСТ Банк (Банк Восток)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ВСТ Банк (Банк Восток) 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:22

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Шановний клієнте!
З 20.03.2025 оновлюються Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у Банку Восток. А саме:
🔸Розширено умови опротестування платіжної операції та критерії блокування коштів.
🔸Додано умови споживчого кредитування «Оплата дУльками».

🔸Актуалізовано правила обслуговування Поточного рахунку зі статусом «Заморожений».
🔸Виключено з тексту Правил умови щодо лімітів платежів – тепер вони доступні безпосередньо на сайті банку.
🔸Додано опис послуги Click to Pay.
Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо зробити умови зручними для вас. Якщо ви не погоджуєтеся з оновленнями, можете без сплати комісії розірвати договір до 20.03.2025. Якщо цього не зробите, вважатиметься, що ви погодилися зі змінами. https://bankvostok.com.ua/info_dlia_fizosib#/

хтось читав: що саме там суттєвого про той "мороз" ?

картковий рахунок, за яким подано заяву про його закриття. це 30/45/60 днів від подання заяви до фіналу закриття
24589
 
Повідомлень: 259
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:24

Re: Банк Восток

Будьте обережні!
Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!
V2
4
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 13:25

там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6768
З нами з: 05.05.21
Подякував: 521 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:30

  V2 написав:Будьте обережні!
Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!

Так, карта тепер не дуже цікава (чи совсім не цікава). Тепер тільки Альянс і Юнекс залишився.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:24

  lloydbanksua написав:Так, карта тепер не дуже цікава (чи совсім не цікава). Тепер тільки Альянс і Юнекс залишився.


А випадково "заДіяти" кредитний ліміт з "Картки з кешбеком" не можна? Мені дали, щоправда, лише 7000, але на пробу вистачить.
Искатель
 
Повідомлень: 6446
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:33

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:Так, карта тепер не дуже цікава (чи совсім не цікава). Тепер тільки Альянс і Юнекс залишився.


А випадково "заДіяти" кредитний ліміт з "Картки з кешбеком" не можна? Мені дали, щоправда, лише 7000, але на пробу вистачить.

Ні, як і БВР.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:57

Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

Стартувала акція для нових клієнтів кб 10%. Варто вступити? Підводні камені, рефка. Подякую.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 31.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 10:48

  valya написав:Стартувала акція для нових клієнтів кб 10%. Варто вступити? Підводні камені, рефка. Подякую.

Чом би й ні. Каменів не помічено :)
З додаткових плюсів ще й опрацювання DCC копійка в копійку.

Рефка в особистих повідомленнях.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2578 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 12:14

ramzes4
Подяка. Рефку оприходую. ? КБ за комуналь моюе буде? Тільки в додатку чи на стороні теж?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 31.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 157, 158, 159
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1580 750320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лис, 2025 19:53
-VICTOR-
Банк Глобус 1 ... 185, 186, 187
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1866 839162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лис, 2025 13:59
WallNutPen
Райффайзен Банк 1 ... 285, 286, 287
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2867 1732476
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лис, 2025 13:46
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.