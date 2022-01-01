RSS
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:58

  valya написав:Hennady
У конкретному падають - з конкретного і виношу. До чого тут інше? :D


Не дають відповісти. Вже другий варіант відповіді видаляють (обидва без образ чи ненормативної лексики)...
Hennady
 
Повідомлень: 556
З нами з: 02.11.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:09

Hennady
Відповіді від Вас не чекаю. Флуд припиняємо
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 31.10.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
