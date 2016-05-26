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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:23
Ромасик написав:
Подскажите, пожалуйста, у кого из банков агентов бесплатный Сеп? У кредо-правильная вроде? А в примата сколько?
По своему вопросу нашел вариант универсал+котобанка+сеп
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Ромасик
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:46
Ромасик написав:
Як це не подали, якщо тричі продовжували строк ТА? І черга на конкурс стояла така, що не встигали заявки обробляти!
"хтось" попросив зайву гривню ( 1,28 МЛРД ) на ринок не кидати.
Ми ж країна домовленностей. Гарний приклад для кептивних банків з гарними %% , ложи , не ложи - а дохід буде як у Авалі.
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Goodman
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Додано: Суб 08 жов, 2022 07:52
Goodman написав: Ромасик написав:
Як це не подали, якщо тричі продовжували строк ТА? І черга на конкурс стояла така, що не встигали заявки обробляти!
"хтось" попросив зайву гривню ( 1,28 МЛРД ) на ринок не кидати.
Ми ж країна домовленностей. Гарний приклад для кептивних банків з гарними %% , ложи , не ложи - а дохід буде як у Авалі.
Покайтесь. Для гусарських банок НБУ придумав гарно,щоб пересічний не більше 1% просрав,з Мега є виключення
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sens
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Додано: Суб 08 жов, 2022 07:58
sens 2 місяці простою це 1% ?
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Goodman
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Додано: Суб 08 жов, 2022 09:46
Goodman написав:sens
2 місяці простою це 1% ?
Кому як. Для тих, хто вклався в Січ надовго по неактуальній ставці тепер буде можливість вкластись заново по актуальній. Жаль, що зараз, наскільки мені відомо, банки не практикують авансову виплату відсотків. Чи може я щось не знаю?
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nord
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Додано: Суб 08 жов, 2022 16:19
Goodman написав:sens
2 місяці простою це 1% ?
Це було про курс,було ж про мега
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Додано: Суб 08 жов, 2022 16:21
nord написав: Goodman написав:sens
2 місяці простою це 1% ?
Кому як. Для тих, хто вклався в Січ надовго по неактуальній ставці тепер буде можливість вкластись заново по актуальній. Жаль, що зараз, наскільки мені відомо, банки не практикують авансову виплату відсотків. Чи може я щось не знаю?
Так, наразі є непогані ставки або курси по безнал по держбанках
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:33
nord написав: Goodman написав:sens
2 місяці простою це 1% ?
Кому як. Для тих, хто вклався в Січ надовго по неактуальній ставці тепер буде можливість вкластись заново по актуальній. Жаль, що зараз, наскільки мені відомо, банки не практикують авансову виплату відсотків. Чи може я щось не знаю?
авансом можливо хiба що податки
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cohan
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