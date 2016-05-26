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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 31323334

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:33

  lubopytnaya написав:
  nord написав:"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...

А когда выплачивать будут?


вот-вот
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:43

  lubopytnaya написав:
  nord написав:"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...

А когда выплачивать будут?

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:22

До Покрови, люд набожний.
та і Кличку уже не до банку, ходить скляний міст розглядає і пох , що більшість Київщини без світла ( у більшості "прогресивні" електроплити) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:22

Выплаты

С 12.10 выплаты всем.
https://www.fg.gov.ua/articles/51754-z- ... kladu.html
Djus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:13

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:36

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  ihorsic написав:Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....

що саме? Примат дозволяє вирішити все в телефонному режимі.
Goodman
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