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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:39
Алексей77 мне показалось, что % начислялись
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larynya
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:41
Специально позвонил в СИЧ сказали что за врема ВА проценты не начисляются. Ранее встречал, что должны начислять
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Алексей77
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:51
Алексей77 написав:
Специально позвонил в СИЧ сказали что за врема ВА проценты не начисляются. Ранее встречал, что должны начислять
Нет, такое было за царя гороха. Возможно, до 2008
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Ромасик
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:54
Алексей77 написав:
За время действия Временной администрации проценты начислялись на депозит? и Как это узнать? по процентам конкретно и сумме тела депозита (уже не припомню сколько было изначально)?
Узнать можно в сечи. Либо вспоминать о считать самому
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Ромасик
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:25
Приват видит и готов выплатить, а ПУМБ не выплачивает после заявки через ИБ около 13-00. Через Приват не хочу, т.к. потом перевод в другой банк с коииссией
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Алексей77
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:52
Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо
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Ромасик
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Додано: Сер 12 жов, 2022 18:26
ihorsic написав:
Хто в приваті вже отримав?
Дозвонювався хвилин 10 , отримав за 2 хвилини.
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Goodman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41
Goodman написав: ihorsic написав:
Хто в приваті вже отримав?
Дозвонювався хвилин 10 , отримав за 2 хвилини.
Ще варіант у чаті. Сьогодні зроблено за пару хвилин.
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TDK
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